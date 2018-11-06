«Российская база в Белоруссии не нужна»

Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможное появление в стране российской военной базы. Об этом он заявил на встрече с американскими аналитиками в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.

«Надуманная проблема. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. Мы ее не размещаем здесь не потому, что мы хотим [США] или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская армия в состоянии защитить свою страну от любой агрессии. Если бы Минск был неспособен это сделать, то обратился бы к Москве. Но пока что такой необходимости нет, добавил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Лукашенко.

«Я просто не знаю контекст этой фразы. Поскольку точно не знаю, я не хотел бы гадать на кофейной гуще», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия и Белоруссия связаны союзными отношениями.

«Белоруссия — наш партнер и в плане торгово-экономического сотрудничества, и в вопросах безопасности», — подчеркнул Песков, сообщает ФАН.

Напомним, 4 ноября Лукашенко обратился к министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу , предупредив об ответной реакции РФ и Белоруссии на размещение американской военной базы «Форт Трамп».

«Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — передает слова белорусского главы НСН.

«Если в Польше политики заявляют, что готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие и ввести батальоны американцев, создать некий «Форт Трампа»… мы, конечно же, реагируем…», — подчеркнул глава Белоруссии.

Еще 1 ноября замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и Белоруссия имеют все военно-технические возможности, чтобы ответить на размещение постоянной американской военной базы в Польше. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что этих возможностей хватает для эффективного и недорогого ответа на «Форт Трамп».

Посол России в Минске Михаил Бабич спустя две недели после этого пообещал, что Россия защитит Белоруссию, если на последнюю будет совершено нападение. Это заявление дипломат сделал на фоне планов Варшавы и Вашингтона разместить военную базу «Форт Трамп» на востоке Польши. По его словам, это «тревожный фактор», которым нельзя пренебрегать. Россия же наращивает усилия по безопасности «адекватно развивающейся обстановке». По словам посла, у Москвы и Минска «абсолютное взаимопонимание» по части защиты своих границ.

Американский лидер Дональд Трамп по итогам сентябрьских переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы в Польше. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект «миллиарды долларов».

При этом большинство поляков не одобряют идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия Соединенных Штатов Америки в Польше.

При этом Белоруссия надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества Минска и Вашингтона, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом в Минске.