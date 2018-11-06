Ещё
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Названо новое место встречи Путина и Трампа

Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Если бы у Макрона действительно были подозрения, что российско-американская встреча затмит мероприятие, посвященное столетнему юбилею окончания Первой мировой войны, он бы эту озабоченность высказал сильно заранее», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя информацию об отмене полноценной встречи президентов США и России по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона.
«Елисейский дворец начал готовить проводимое мероприятие не вчера и не позавчера. Сразу было понятно, что может затмиться, а что не может затмиться», — пояснил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
«Видимо, Россия и США до сих пор не договорились о совместном понимании по поводу заявления США о выходе из ДРСМД. А вторая причина — в том, что эта встреча состоялась бы менее чем через неделю после промежуточных выборов, после которых, согласно последним опросам, большинство в нижней палате конгресса отойдет демократам», — считает эксперт.
По мнению Суслова, в Белом доме решили, что проводить встречу в данном политическом контексте нецелесообразно ввиду того, что демократы усилят обвинения Трампа в сговоре с Москвой и в недостаточно жесткой политике в отношении России.
Напомним, ранее стало известно, что полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за лидера Франции Эмманюэля Макрона, решившего, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял решение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказаться от проведения полноценных переговоров 11 ноября в Париже.
Прежде Трамп поставил под сомнение возможность встречи с Путиным в Париже, однако выразил уверенность, что лидерам России и США удастся встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об отставке заместителя генпрокурора Оппозиция Черногории обратилась к России с просьбой о защите Кремль будет следить за итогами промежуточных выборов в США
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ490
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни34
В Израиле нашли признак скорого конца света43
В Москве расстреляли авто миллиардера96
Ефремову готовят безжалостное наказание334
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
05:07
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Происшествия
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
00:12
Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной
Шоу-бизнес
00:24
В Израиле нашли признак скорого конца света
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение