Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение

«Елисейский дворец начал готовить проводимое мероприятие не вчера и не позавчера. Сразу было понятно, что может затмиться, а что не может затмиться», — пояснил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.

«Видимо, Россия и США до сих пор не договорились о совместном понимании по поводу заявления США о выходе из ДРСМД. А вторая причина — в том, что эта встреча состоялась бы менее чем через неделю после промежуточных выборов, после которых, согласно последним опросам, большинство в нижней палате конгресса отойдет демократам», — считает эксперт.

По мнению Суслова, в Белом доме решили, что проводить встречу в данном политическом контексте нецелесообразно ввиду того, что демократы усилят обвинения Трампа в сговоре с Москвой и в недостаточно жесткой политике в отношении России.

Напомним, ранее стало известно, что полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за лидера Франции Эмманюэля Макрона, решившего, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял решение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказаться от проведения полноценных переговоров 11 ноября в Париже.

Прежде Трамп поставил под сомнение возможность встречи с Путиным в Париже, однако выразил уверенность, что лидерам России и США удастся встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.