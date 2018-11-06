Кремль будет следить за итогами выборов в США

Кремль будет следить за итогами промежуточных выборов в США, заявил Песков

Кремль так или иначе будет следить за итогами выборов в конгресс США , сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В США? Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль следить за выборами в США.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.