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Кремль будет следить за итогами выборов в США
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Кремль будет следить за итогами промежуточных выборов в США, заявил Песков 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль так или иначе будет следить за итогами выборов в конгресс США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В США? Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль следить за выборами в США.
Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.
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