В Хакасии стартовали выборы с одним кандидатом

Жители Хакасии выбирают главу региона

Республике Хакасия , где в воскресенье, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона, открылись все 388 избирательных участков.

В первом туре выборов, состоявшемся 9 сентября в Единый день голосования, действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин набрал 32,42 процента голосов, уступив Валентину Коновалову, получившему 44,81 процента.