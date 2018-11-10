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Кандидат от КПРФ нарушил «день тишины» в Хакасии
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Избирком Хакасии обвинил кандидата от КПРФ в нарушении «дня тишины» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин обратился в полицию в связи с нарушением «дня тишины» со стороны кандидата от КПРФ на губернаторских выборах Валентина Коновалова.
Чуманин попросил полицейских проверить на соответствие закону размещение Коноваловым на личной странице объявления о проведении видеотрансляции с избирателями, сообщает «МК».
Видеотрансляция появилась после того, как избирком вынес предупреждение. По данным издания, некоторые моменты в ней квалифицированы как предвыборная агитация.
Второй тур губернаторских выборов в Хакасии пройдет в воскресенье.
Напомним, в первом туре выборов 9 сентября участвовали бывший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и кандидат от Партии роста Александр Мяхар (6,61%). Позже с выборов снялся Зимин и Филягин. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар тоже отказался от борьбы.
Ранее Общественная палата Хакасии заявляла о нарушениях «дня тишины» со стороны штаба единственного кандидата на выборах главы республики Коновалова.
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