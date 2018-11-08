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Саратовский депутат стремительно похудел «на макарошках»
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Живущий на прожиточный минимум депутат похудел на 6 килограммов 

Lenta.ru + ещё 14 52 минуты назад
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов из-за недоедания в ходе эксперимента. В течение месяца он живет на сумму в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в регионе. Об этом стало известно ТАСС.
«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — признался он. Бондаренко пояснил, что питается, в основном, крупами и овощами. Он отказывается от еды в командировках и готовит себе сам, чтобы не нарушать чистоту эксперимента.
24 октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. В начале ноября он пожаловался на недостаточно разнообразное меню.
В октябре саратовский министр Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.
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