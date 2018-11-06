Оскандалившаяся чиновница извинилась

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Уральская чиновница извинилась за «прямолинейную» мысль о молодежи 

Рамблер + ещё 152 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принесла извинения за слова о государстве, которое «ничего не должно» молодежи. Об этом сообщает ТАСС.
Чиновница заявила, что ее высказывание было слишком резким, но таким способом она хотела «усилить мотивацию» молодых людей.
«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно», — сказала Глацких.
По словам чиновницы, она хотела мотивировать молодежь вкладывать силы в «самостоятельное и активное развитие», а «не только рассчитывать на государство».
Слова Глацких о государстве и молодежи прозвучали на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, она сказала, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи.
«Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным, пообещал разобраться в ситуации и напомнил, что государство проводит демографическую политику и имеет обязательства перед гражданами.
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