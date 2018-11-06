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Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
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Полицейский применил оружие в московском метро
Полицейский применил оружие в московском метро

Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais назвал настоящую причину санкций, которые запад вводит против России. Также он обозначил условия, при которых Москва пойдет на отмену ограничительных мер.
Расхождения позиций России и стран запада по целому ряду важных мировых проблем привели к взаимному введению санкций и общему обострению отношений. Однако о том, что именно толкает страны Европы, США и их союзников на конфликт с нашей страной, обычно опускается. Обозначить этот момент решил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счёт других членов мирового сообщества", — цитирует RT главу российского внешнеполитического ведомства. Наиболее ярко подобная тенденция, по его словам, наблюдается именно в Вашингтоне.
В итоге США удалось навязать своим европейским союзникам решение о введении антироссийских ограничений. В итоге страны Евросоюза потеряли от введенных ими де санкций против России свыше 100 миллиардов евро, передает телеканал "360". Помимо экономических проблем, санкции создали и политические.
Так, назвать российско-европейские отношения нормальными нельзя, уверен Сергей Лавров.
"Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры", — подчеркнул он.
Однако прежде, чем Москва пойдет на такой шаг, должны быть выполнены некоторые принципиальные условия.
"Первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали", — цитирует URA.Ru главу МИД.
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