Детские омбудсмены получат отдельный закон и больше полномочий

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ сможет подавать административные иски в суд на местные власти, отказываться от дачи свидетельских показаний, а также посещать без предупреждения учреждения, исполняющие наказания и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные женщины. Что касается омбудсменов в субъектах Федерации, то их возможности должны будут прописывать уже на местном уровне. Соответствующие законопроекты 6 ноября планирует рассмотреть Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Не только советовать, но и действовать

Новые меры содержатся в президентском пакете из трёх инициатив, уже внесённых в Госдуму . Главная из них — проект закона «Об Уполномоченном по правам ребёнка», ему сопутствуют два документа — поправки в Налоговый кодекс и в отдельные законодательные акты.

«Предлагаемые меры приведут к повышению эффективности защиты прав и законных интересов детей в РФ», — отмечается в пояснительной записке к президентским проектам.

Согласно инициативам, детский омбудсмен должен быть не моложе 30 лет, не может являться депутатом или сенатором и будет назначаться на свою должность главой государства сроком на пять лет. Больше двух сроков пребывать на своём посту он не сможет.

«На уполномоченного возлагается функция по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, реализации и соблюдению прав и законных интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами», — сказано в пояснении к документам.

Кроме того, в соответствии с поправками уполномоченный сможет предлагать членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы принять те или иные законопроекты, направленные на защиту прав детей. А потом омбудсмен будет иметь право принимать участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оказывать «содействие развитию международного сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей».

Изменения поддерживают все

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович считает, что инициативы президента изменят его работу в лучшую сторону и приведут к повышению эффективности результатов. В комментарии « Парламентской газете » он отметил, что за последние 10 лет институт уполномоченных не только укрепился, стал значимым, но и россияне стали понимать, что без уполномоченного будет сложно разобраться в той или иной проблеме в связи с нарушением прав несовершеннолетних.

«Владимир Путин давно знал о существующих в нашей работе сложностях, и благодаря его инициативам аппараты уполномоченных в регионах смогут нормально функционировать. Да, сейчас в каждом субъекте есть свой омбудсмен по правам ребёнка, а вот помощники есть не у всех правозащитников. И потому многие из них работают круглосуточно», — сказал Бунимович.

7274 обращения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей в 2017 году поступило в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой

Ранее об этом же говорила уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Она отметила, что во многих субъектах Федерации детские омбудсмены находятся в неравном положении. «В некоторых регионах институт уполномоченных представлен одним человеком, тогда как в других субъектах в аппаратах детских омбудсменов работает значительное число сотрудников. При этом „задачи равным объемом ложатся на плечи региональных уполномоченных“, что обуславливает необходимость укрепления института», — констатировала Кузнецова.

Полезными и своевременными назвала инициативы Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Она уверена, что новые полномочия, позволяющие омбудсменам по правам ребёнка обжаловать действия должностных лиц и органов власти, если это требуется для защиты интересов несовершеннолетних, позволят им эффективнее отстаивать права своих подопечных.

А заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина вообще считает, что у детских омбудсменов должно быть больше для помощи возможностей, чем у уполномоченных по правам человека.

«Когда уполномоченный отстаивает права ребёнка, у него должен быть максимальный спектр прав и возможностей», — высказала свою точку зрения «Парламентской газете» Вторыгина.

Депутат отметила, что регулярно встречается с детским омбудсменом не только своего региона — Архангельской области, но и с уполномоченными в Северо-Западном Федеральном округе. «Они мне часто жалуются, что возможностей и прав помочь детям почти нет. При этом все помнят, что в стране идёт десятилетие детства. И когда, если не сейчас, нам принимать такие нужные законопроекты», — добавила Елена Вторыгина.

Полномочия есть, а прав нет

Уполномоченный по правам ребёнка — должность, введённая в России недавно. Омбудсмен назначается лично президентом России и обладает неприкосновенностью.

И федеральный, и региональные уполномоченные должны контролировать соблюдение норм Конституции РФ, международных актов и российского законодательства в области, касающихся несовершеннолетних. Интересно, что даже в случае введения на территории режима чрезвычайного положения деятельность уполномоченного не прекращается.

В ряде субъектов Федерации: в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия), Ивановской, Кемеровской и Самарской областях -должность уполномоченного по правам ребёнка учреждена на основе региональных законов. А некоторые уполномоченные работают на общественных началах, например в Ивановской и Новгородской областях.

В некоторых регионах уполномоченный по правам ребёнка является заместителем уполномоченного по правам человека в субъекте Федерации с отдельным объёмом компетенции или работает в штате аппарата регионального уполномоченного по правам человека.