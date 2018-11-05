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Песков анонсировал встречу Путина и Трампа «на ногах»
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Кремль анонсировал краткую встречу Путина и Трампа в Париже 

Говорит Москва 4 часа назад
Президенты России и США побеседуют «на ногах» и условятся о полноформатной встрече.
Так РИА Новости сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Действительно, обстоятельства немного изменились. Многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет провести обстоятельную встречу двум президентам. Но они обязательно встретятся «на ногах»», — сообщил Песков.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, состоятся ли двусторонние переговоры с Владимиром Путиным в Париже, сказал: «Вероятно, нет». Одновременно американский президент заявил, что у него будет ещё много встреч с российским коллегой, в частности, на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине.
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