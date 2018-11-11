Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине

Для обстоятельной беседы времени не было, однако лидеры, прощаясь, сказали друг другу: "До встречи!", передает ТАСС

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что в Париже лидеры сумеют договориться о полноформатной встрече в Буэнос-Айресе.