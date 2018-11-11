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Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине
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Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине 

Вести.Ru + ещё 57 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отдельную встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время саммита "большой двадцатки"в Аргентине подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для обстоятельной беседы времени не было, однако лидеры, прощаясь, сказали друг другу: "До встречи!", передает ТАСС.
Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Ранее в Кремле выражали надежду, что в Париже лидеры сумеют договориться о полноформатной встрече в Буэнос-Айресе.
Кроме того, Песков сообщил, что Путин успел пообщаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце. Это первая встреча после инцидента с российским военным самолетом над Средиземным морем, в котором Москва обвиняла в том числе Израиль, передает "Интерфакс".
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