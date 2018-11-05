Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции

Пушков раскритиковал Меркель за санкции, «приносящие радость» Порошенко

Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2018 г. Германия несет огромные потери из-за антироссийских санкций, при этом они не приносят ничего кроме радости украинскому президенту Петру Порошенко , такое мнение высказал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков

​Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление санкций против России.

По ее словам, ограничения могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и некоторые другие страны обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился демократическим путем — по итогам референдума.