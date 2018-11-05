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Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
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Пушков раскритиковал Меркель за санкции, «приносящие радость» Порошенко 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: Reuters
Германия несет огромные потери из-за антироссийских санкций, при этом они не приносят ничего кроме радости украинскому президенту Петру Порошенко, такое мнение высказал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
​Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление санкций против России.
По ее словам, ограничения могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей.
Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и некоторые другие страны обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции.
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился демократическим путем — по итогам референдума.
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