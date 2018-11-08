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Медведев заговорил с министрами по-китайски
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Вернувшийся из Китая Медведев обратился к депутатам на другом языке 

Рамблер + ещё 24 8 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, вернувшийся из рабочей поездки в Китай, поприветствовал членов правительства на китайском языке.
«Всем привет. Тем, кто добрался благополучно из Китая — ni ho [ни хао]», — обратился Медведев к министрам, сопровождавшим его в поездке.
Премьер-министр России посетил КНР 5-7 ноября. В состав делегации также вошли первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр энергетики Александр Новак и др.
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