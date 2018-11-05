Оппозиция Черногории попросила защиты у РФ

Оппозиция Черногории обратилась к России с просьбой о защите

Кнежевич рассказал, что сразу же после возвращения руководителей «Демократического фронта» из России 30 октября и перед планировавшейся на середину ноября в рамках парламентского сотрудничества новой поездкой в Москву правительство Черногории отняло у оппозиционеров загранпаспорта, передает ТАСС

Политик подчеркнул, что большинство поездок оппозиционеров «было направлено на политическую деятельность», в том числе, встречи с президентом Сербии, участие в заседании ПАСЕ в Страсбурге, встречи с представителями политических партий в России и Русской православной церкви

По словам политика, основанием для изъятия загранпаспортов стало именно то, что оппозиционные деятели выезжали по этим документам за границу.

При этом Кнежевич подчеркнул, что паспорта были отняты вторично, впервые это произошло еще в июле прошлого года под предлогом недопущения бегства за границу в рамках дела о «государственном перевороте».

В «Демократическом фронте» уверены, что невозможность для руководителей движения исполнять свои международные обязательства после изъятия загранпаспортов является примером нарушения прав и свобод оппозиции со стороны властей Черногории.

Напомним, в октябре власти Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту». Отметим, Москва неоднократно отвергала утверждения о причастности России к «попытке переворота».