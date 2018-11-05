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К России обратились с просьбой о защите
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Оппозиция Черногории просит РФ, Францию и Сербию защитить ее от действий властей страны 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Руководители черногорского оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич и Андрия Мандич направили письма лидерам России, Франции и Сербии Владимиру Путину, Эмманюэлю Макрону и Александару Вучичу с просьбой защитить их от, как они считают, политического преследования со стороны властей Черногории. Аналогичные обращения адресованы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели, главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье и спикеру Европарламента Антонио Таяни, сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС Кнежевич.
"Сразу же после возвращения из России 30 октября и перед нашей новой поездкой в Москву в середине ноября в рамках парламентского сотрудничества правительство Черногории отняло у нас загранпаспорта. При этом отмечу, что паспорта были отняты вторично", — указал он.
В июле 2017 года Кнежевича и Мандича лишили депутатской неприкосновенности и изъяли заграничные паспорта, летом 2018 года им позволили оформить новые документы.
По словам политика, обоснованием для повторного решения стало то, что оппозиционные деятели выезжали за границу по этим документам.
"На основании очередного витка притеснений оппозиции, проявившегося в изъятии загранпаспортов, мы направили лидерам стран и организаций, которые посетили до 30 октября, письма, в которых просим о помощи. Мы обратились именно к этим лидерам, поскольку большинство своих международных активностей мы реализовали в этих странах и [международных] институтах, — заявил Кнежевич. — Поэтому мы сочли нужным ознакомить их с решением Высшего суда, который считает, что мы могли бы найти убежище в этих странах и организациях".
Как считает один из лидеров "Демократического фронта", примером нарушения прав и свобод со стороны властей Черногории является невозможность для руководителей оппозиционного движения исполнять свои международные обязательства после изъятия заграничных паспортов.
"Впервые паспорта у нас изъяли 6 июля 2017 года, чтобы не допустить нашего предполагаемого бегства за границу в рамках дела о "государственном перевороте". Спустя 12 месяцев срок действия паспортов закончился, и нам было разрешено оформить новые документы. В период с 27 июля по 30 октября большинство наших поездок было направлено на политическую деятельность. Это, в том числе, встречи с президентом Сербии, участие в заседании ПАСЕ в Страсбурге, встречи с представителями политических партий в России и Русской православной церкви", — рассказал Кнежевич.

Дело о госперевороте

В день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии и Черногории по обвинению в попытке осуществления государственного переворота. По мнению обвинения, он был направлен против правительства премьер-министра Мило Джукановича, взявшего курс на вступление в НАТО.
В отношении лидеров черногорской оппозиции ведется судебное разбирательство, власти обвиняют их в организации госпереворота. Оппозиционеры в свою очередь считают, что госпереворот был инсценирован, чтобы повлиять на результаты выборов, перевес на которых стали получать оппозиционные партии.
В ноябре 2016 года спецпрокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан России — Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова — в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства Джукановича.

Реакция России

Москва решительно отвергла свою причастность к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления об участии сотрудников российских госорганов в подготовке переворота в этой стране голословными.
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