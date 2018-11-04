Ещё
Глава Крыма призвал жителей Украины преодолеть смуту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Крыма призвал жителей Украины преодолеть смуту 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Жители Украины должны преодолеть кровавую смуту и вернуться на исторический путь единства с братскими народами России и Белоруссии, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять… Кровавая украинская смута развивается на наших глазах», — говорится в поздравлении Аксёнова с Днём народного единства, которое цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что важности единства учит не только история, но и современность.
Крым стал российской территорией после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства. Праздник отмечается ежегодно 4 ноября и символизирует окончание Смутного времени в XVII веке, когда ополченцы под предводительством Минина и Пожарского изгнали польских интервентов в 1612 году.
News.ru: последние новости
Матрос «Норда» рассказал подробности задержания Бурятия и Забайкалье были переданы Дальнему Востоку Мэра Уфы возмутили слова из лексикона местных чиновников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе226
Возле ТЦ в Москве произошла массовая драка86
В США раскрыли преимущества «танков‐убийц» из РФ27
Киев нестандартно отреагировал на санкции РФ16
«Украина будет просить прощения»12
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение