Глава Крыма призвал жителей Украины преодолеть смуту

«Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять… Кровавая украинская смута развивается на наших глазах», — говорится в поздравлении Аксёнова с Днём народного единства, которое цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что важности единства учит не только история, но и современность.

Крым стал российской территорией после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.