Глава Крыма призвал жителей Украины преодолеть смуту 

Жители Украины должны преодолеть кровавую смуту и вернуться на исторический путь единства с братскими народами России и Белоруссии, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять… Кровавая украинская смута развивается на наших глазах», — говорится в поздравлении Аксёнова с Днём народного единства, которое цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что важности единства учит не только история, но и современность.
Крым стал российской территорией после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства. Праздник отмечается ежегодно 4 ноября и символизирует окончание Смутного времени в XVII веке, когда ополченцы под предводительством Минина и Пожарского изгнали польских интервентов в 1612 году.