Концепция изменилась: как и кого объединяет Россия

Когда заработают новые механизмы миграционной политики

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Один из его лозунгов — « Россия объединяет». Незадолго до праздника была обнародована новая концепция миграционной политики, цель которой — привлечь в страну больше русскоязычных соотечественников. Какова ситуация в этой сфере, разбиралась «Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы, которые облегчат получение российского гражданства соотечественниками из-за рубежа, а также обеспечат четкие правила предоставления права на работу и проживание в России.

Это заявление Путин сделал на всемирном конгрессе российских соотечественников, который прошел в конце октября в Москве . Президент подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики. Она, как сообщил российский лидер, направлена на «формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа».

«Многие проблемы и барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — заявил президент.

В концепции говорится что миграция «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц, которые могут стать полноправными членами российского общества». В ней также говорится о необходимости «сохранять открытость» РФ для тех иностранных граждан, «которые не намерены полностью интегрироваться в российское общество», но рассматривают ее как страну «с благоприятными условиями».

Под этой витиеватой формулировкой эксперты видят стремление Москвы облегчить въезд в страну потомкам русских, а также их детей, которые желают сохранять связь с родиной предков. Не исключено, что для этой категории граждан может быть предусмотрен упрощенный въезд в нашу страну. Такая возможность, например, существует у потомков польских граждан, которые могут получить специальную «карту поляка». Наличие этой карты позволяет ее обладателю посещать Польшу в упрощенном порядке.

В президентском «миграционном» указе мало конкретики — практические меры в течении трех месяцев должно разработать правительство, однако эксперты ожидают позитивных изменений.

Они должны быть отражены в поправках к закону о гражданстве, которые были приняты Госдумой в первом чтении в конце октября.

В поправках уже есть формулировка, которая наделяет президента правом определять, каким иностранцам можно будет обращаться за получением гражданства в «гуманитарных целях».

Других существенных изменений пока нет — появится лишь новая норма, которая облегчает подачу заявления на получение гражданства теми, кто прибыл в Россию по программе содействия добровольному переселению. Они смогут подавать документы не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.

В то же время, как следует из новой концепции, программу считают действенной. Благодаря ей в 2012-2017 годах гражданами России стали 525 тыс. человек — половина из всех получивших гражданство России в эти годы.

Однако программу часто критикуют — во многом за жесткие условия — чиновники предпочитают, чтобы «новые» граждане селились не в самых популярных местах.

К тому же, финансируются эти действия из средств региональных бюджетов, но принять соотечественников могут не все — в 2017 году 17 регионов России обратились в правительство, чтобы покинуть программу.

При этом, несмотря на то что в концепции подчеркивается, что миграция — «вспомогательное средство» для решения демографических проблем, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский , отмечал, что мигранты в России выполняют роль основного прироста населения России, и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.

Предыдущая концепция миграционной политики была принята в 2012 году и должна была действовать до 2025 года. Однако чиновники уже некоторое время говорят, что она устарела. Принять новую программу заставляет не столько забота о «собирании русского мира», сколько изменившиеся обстоятельства.

Конфликт на востоке Украины привел в Россию тысячи русскоязычных украинцев. По данным МВД, в России в 2017 году находилось 2 млн 300 тыс. 320 беженцев с Украины.

Многие из них, потеряв возможность вернуться на родину, захотели остаться в России, но для них не было создано механизма облегченного получения гражданства.

В июне 2018 года несколько беженцев из Донбасса обратились к Владимиру Путину с жалобой на свое положение. Как граждане Украины, они имели право пребывать на территории России лишь до 90 дней, а затем уезжать обратно.

О том, что новая концепция разрабатывалась с учетом этих условий, подтвердил депутат Госдумы Константин Затулин

После событий на Украине «ситуация резко изменилась, и мы очень долго шли к признанию этого факта на уровне концепции», сказал Затулин изданию «Взгляд» . Как отметил эксперт, многие беженцы с Украины столкнулись с различными административными препонами, которые необходимо устранить.

В свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» правозащитник Светлана Ганнушкина , которая многие годы помогает беженцам и вынужденным переселенцам, признается, что не понимает зачем было необходимо принимать новую концепцию, пока не была выполнена предыдущая.

Вместе с тем потомки русских эмигрантов уже с надеждой ждут изменений в миграционной политике. Русский американец Алексей (имя изменено по его просьбе) на вид выглядит вполне благополучно, однако надеется на изменения в законе, которые помогут таким, как он, — русским эмигрантам — получить гражданство без бюрократических проволочек.

Уроженец СССР, он уехал вместе с родителями в 1970-е годы школьником, но сейчас вновь вернулся в Россию, уже зрелым человеком и, прожив несколько лет в Москве, хочет получить российское гражданство.

Несмотря на то что оба его родителя — граждане России, возможности получить гражданство в упрощенном порядке у него нет. Отец умер, а пожилая мать живет в США. Решив начать с получения разрешения на временное проживание, он столкнулся с рядом проблем. Для получения разрешения на временное проживание пришлось выстоять огромные очереди в миграционном центре «Сахарово»: «Записи на прием не существует. Мне уже за полтинник и мне тяжело бежать за молодыми ребятами из Средней Азии, которые занимают друг другу очередь. У меня процесс такой же, как и у них».

При этом собеседник «Газеты.Ru» признается, что не хочет пока отказываться от американского паспорта и поэтому «пошел долгим путем».

Принятие российского гражданства сегодня подразумевает, что иностранец, его получивший, должен согласно закону отказаться от гражданства другой страны. Исключение сделано лишь для некоторых государств, которые имеют соглашения с Россией.

При этом многие эксперты считают подобную практику анахронизмом, если речь не идет о том, что человек, имеющий два гражданства, идет на государственную службу.