Ещё
Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО 

Российская Газета + ещё 28 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Забайкалье и Бурятии высказались по поводу передачи регионов в составв Дальневосточного федерального округа.
Переход Забайкальского края в ДФО даст региону эффективные инструменты развития экономики и соцсферы. Об этом заявил ТАСС врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. По его словам, эти инструменты пока работают только в дальневосточных регионах.
По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, это решение открывает перед республикой новые перспективы. Юрисдикция ДФО имеет дополнительные меры поддержки в экономической и социальной сферах, например, стимулирование инвестиционных проектов, развитие туризма, предоставление "дальневосточного гектара".
Все это дает дополнительные стимулы для развития территории нашей республики", — заключил губернатор.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Республика Бурятия и Забайкальский край переходят в состав Дальневосточного федерального округа.
Российская Газета: последние новости
Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников МИД РФ раскрыл подробности встречи по Афганистану в Москве 9 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии208
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II474
Дознаватель полиции умер в Башкирии25
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза328
Во ФСИН боятся появляться на улицах в форме71
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение