Ливан поблагодарил Россию за помощь

Советник главы правительства Ливана по делам с Россией Жорж Шаабан поблагодарил Москву за помощь в сложные для страны времена, передает РИА "Новости".
Об этом он заявил на торжественном приеме в честь Дня народного единства в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.
"Ливанский народ глубоко благодарен вам за вашу неизменную позицию поддержки Ливана на всех международных уровнях", — сказал Шаабан.
Он добавил, что в Ливане высоко оценивают вклад России в борьбу против терроризма.