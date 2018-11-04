Ливан поблагодарил Россию за помощь в сложные времена

Об этом он заявил на торжественном приеме в честь Дня народного единства в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.

"Ливанский народ глубоко благодарен вам за вашу неизменную позицию поддержки Ливана на всех международных уровнях", — сказал Шаабан.

Он добавил, что в Ливане высоко оценивают вклад России в борьбу против терроризма.