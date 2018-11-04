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Ливан поблагодарил Россию за помощь
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Ливан поблагодарил Россию за помощь в сложные времена 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Инна Сидоркова/«Газета.Ru»
Советник главы правительства Ливана по делам с Россией Жорж Шаабан поблагодарил Москву за помощь в сложные для страны времена, передает РИА "Новости".
Об этом он заявил на торжественном приеме в честь Дня народного единства в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.
"Ливанский народ глубоко благодарен вам за вашу неизменную позицию поддержки Ливана на всех международных уровнях", — сказал Шаабан.
Он добавил, что в Ливане высоко оценивают вклад России в борьбу против терроризма.
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