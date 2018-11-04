Путин подчеркнул вдохновляющую роль патриотизма

Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, сказал президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле.

Путин 4 ноября в Москве участвует в торжествах по случаю Дня народного единства, он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России" и вручает в Кремле премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям.

"Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров", — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение. "Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания", — заявил он.