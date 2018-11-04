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Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
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Медведев поздравил россиян с Днём народного единства 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём народного единства.
«С праздником, с Днём народного единства!» — написал он в Facebook.
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году.
Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Ранее сообщалось, что в Москве запланировано свыше 150 концертов на фестивале «День народного единства».
В частности, портал m24 передавал, что в Москве на Тверской площади разные артисты проведут обучающие мастер-классы, а также выступят танцевальные ансамбли и фольклорные коллективы народов России.
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