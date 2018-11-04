Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

«С праздником, с Днём народного единства!» — написал он в Facebook.

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году.

Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее сообщалось, что в Москве запланировано свыше 150 концертов на фестивале «День народного единства».

В частности, портал m24 передавал, что в Москве на Тверской площади разные артисты проведут обучающие мастер-классы, а также выступят танцевальные ансамбли и фольклорные коллективы народов России.