Мэр Уфы предложил чиновникам «убрать» ряд слов

На этой неделе Мустафин впервые провел совещание на новом посту, в ходе которого потребовал от чиновников выражаться конкретнее.

Слово «ориентировочно» звучало слишком часто.

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — заявил Мустафин.

Также мэру не понравились слова "около" и "вокруг".

«Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще», — предложил Мустафин.

Он потребовал стремиться к четкости к работе и не допускать размытости, чтобы всегда устанавливать подрядчикам четкие сроки.