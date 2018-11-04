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Мэр Уфы предложил чиновникам «убрать» ряд слов
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Мэр Уфы предложил чиновникам «убрать» ряд слов 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от своих подчиненных избегать расплывчатых формулировок. Им предписано максимально избегать слов «ориентировочно», «около», сообщает Ufa Time.
На этой неделе Мустафин впервые провел совещание на новом посту, в ходе которого потребовал от чиновников выражаться конкретнее.
Слово «ориентировочно» звучало слишком часто.
«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — заявил Мустафин.
Также мэру не понравились слова "около" и "вокруг".
«Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще», — предложил Мустафин.
Он потребовал стремиться к четкости к работе и не допускать размытости, чтобы всегда устанавливать подрядчикам четкие сроки.
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