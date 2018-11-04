Ещё
Дружба России и Китая вызывает «черную зависть» в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акимов: укрепления позиций России и Китая вызывает «черную зависть» в мире 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Reuters
Сотрудничество Китая и России, активность и медийное влияние двух стран в мире вызывает зависть ряда партнеров, поэтому и Россия, и Китай часто сталкиваются с нечестной конкуренцией и попытками дискредитировать их продукцию, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в ходе IV китайско-российского медиафорума.
"Сегодня на этой площадке работают ведущие медиа России и Китая, и нужно сказать, что они работают не только, конечно, на национальные аудитории, но и на многие страны мира, можно без преувеличения сказать, что здесь собрались люди, которые формируют медийную повестку для более чем 1,5 миллиарда человек в мире, имеют впечатляющий охват не только у себя в странах, но и во всех регионах мира", — сказал Акимов.
По его словам, "это повод не только для нашей с вами взаимной гордости и ответственности, но это также и предмет, говорю об этом с сожалением, зависти для некоторых наших партнеров и конкурентов, такая наша активность вызывает у них то, что китайские друзья называют "болезнью красных глаз", а по-русски это звучит как черная зависть".
"Мы сталкиваемся очень часто с нечестной конкуренцией, c попытками ограничить, а, может быть, иногда и силовыми методами, в современном смысле этого слова, пресечь распространение качественного и честного контента, дискредитировать нашу продукцию, обвинить нас в пропаганде и дезинформации, все это становится предлогом того, чтобы лишить общественность очень многих стран мира честного взгляда или, по крайней мере, альтернативной точки зрения", — подчеркнул вице-премьер.
Акимов отметил, что говорит это "не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы сказать, что это свидетельствует о том, насколько влиятельными игроками являются Россия и Китай в современном мире, и, очевидно, это нервирует тех, кто монопольно формировал информационную и политическую повестку в многополярном мире на протяжении последних десятилетий".
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО назвали последствия войны с Россией510
Николаев устроил скандал в самолете134
На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1339
Меркель обвинили в потере Крыма222
Дознаватель подралась с соперницей за насильника860
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Николаев устроил скандал в самолете
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение