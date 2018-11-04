Дружба России и Китая вызывает «черную зависть» в мире

Акимов: укрепления позиций России и Китая вызывает «черную зависть» в мире

Сотрудничество Китая России , активность и медийное влияние двух стран в мире вызывает зависть ряда партнеров, поэтому и Россия, и Китай часто сталкиваются с нечестной конкуренцией и попытками дискредитировать их продукцию, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в ходе IV китайско-российского медиафорума.

"Сегодня на этой площадке работают ведущие медиа России и Китая, и нужно сказать, что они работают не только, конечно, на национальные аудитории, но и на многие страны мира, можно без преувеличения сказать, что здесь собрались люди, которые формируют медийную повестку для более чем 1,5 миллиарда человек в мире, имеют впечатляющий охват не только у себя в странах, но и во всех регионах мира", — сказал Акимов.

По его словам, "это повод не только для нашей с вами взаимной гордости и ответственности, но это также и предмет, говорю об этом с сожалением, зависти для некоторых наших партнеров и конкурентов, такая наша активность вызывает у них то, что китайские друзья называют "болезнью красных глаз", а по-русски это звучит как черная зависть".

"Мы сталкиваемся очень часто с нечестной конкуренцией, c попытками ограничить, а, может быть, иногда и силовыми методами, в современном смысле этого слова, пресечь распространение качественного и честного контента, дискредитировать нашу продукцию, обвинить нас в пропаганде и дезинформации, все это становится предлогом того, чтобы лишить общественность очень многих стран мира честного взгляда или, по крайней мере, альтернативной точки зрения", — подчеркнул вице-премьер.

Акимов отметил, что говорит это "не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы сказать, что это свидетельствует о том, насколько влиятельными игроками являются Россия и Китай в современном мире, и, очевидно, это нервирует тех, кто монопольно формировал информационную и политическую повестку в многополярном мире на протяжении последних десятилетий".