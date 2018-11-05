Трамп засомневался во встрече с Путиным в Париже

По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.

"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", — заключил Трамп.