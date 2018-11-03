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Захарова рассказала о зарплате мужа
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Мария Захарова раскрыла главную тайну мужа 

Дни.ру 1 час назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы журналистки Ирины Шихман в эфире интернет-проекта "А поговорить?". Рассказала она и о своей личной жизни.
Журналисты шепчутся, что личность мужа Марии Захаровой — это одна из самых охраняемых тайн. связанных с официальным представителем российского внешнеполитического ведомства. Сама она с такой формулировкой не согласна, а почти полное отсутствие информации о супруге объясняет просто — ее о нем спрашивают нечасто.
Одной из главных тайн мужа Марии Захаровой являлось место его работы и должность. Официальный представитель МИД оказалась весьма откровенна в этом вопросе.
"Мой муж работает менеджером в российской компании. По образованию он инженер", — прямо заявила она.
По словам Захаровой, с супругом они получают приблизительно одинаковую зарплату.
Отметим, ранее ходили слухи, что ее избранник — крупный предприниматель и едва ли не миллионер. Это, однако. оказалось лишь сплетней.
При этом Мария Захарова подчеркнула, что не делает из своей личной жизни большого секрета. В частности, она появляется с ним на красных дорожках различных светских мероприятий.
"Если вы не видели (совместных фотографий. — Прим. ред.), это не значит, что нет ни одной! Мы сейчас с ним были в Сербии. Он просто непубличный человек, мы не скрываемся, но это не его история. Мы живем и живем", — заметила официальный представитель МИД.
Также Мария Захарова призналась, что быстро переключается с работы на личную жизнь. у меня нет этого диссонанса — там я царица морская, а здесь жена, мать и так далее.
"Мы же оставляем зоны моей личной жизни, о которых я могу сейчас не рассуждать", — добавила она.
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