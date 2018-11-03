Ещё
Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саркози: Антироссийские санкции привели к непредвиденному эффекту 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином. К такому "непредвиденному эффекту" привели антироссийские санкции. Об этом в интервью Point заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
США расширили санкции против России
Комментируя санкции в отношении Москвы, политик заявил, что они контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются "распоряжениями Дональда Трампа". Саркози также выразил сожаление, что политика экономических ограничений сводится к тому, чтобы "сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая", цитирует РИА Новости.
Экс-президент Франции убежден, что необходимо не только наладить отношения с Россией, но и "представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия".
Саркози также отметил, что выступает за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем, и за более глубокую интеграцию России. По его словам, это "укрепит архитектуру континента", поскольку странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин получил приглашение на Кубу Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок
Комментарии58
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии265
В Подмосковье задержаны подражатели «банды ГТА»55
На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I117
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие1048
Пынзарь переборщила с фотошопом18
Видео
02:48
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие
Политика Латинская Америка
00:59
Украинский священник проехал по могилам на джипе
Происшествия Другое
00:50
На животе самого большого в мире Будды нашли трещины
Наука
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
00:50
Учения Украины возле Крыма попали на видео
Армия В мире
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Другое
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
06:51
Troika тирании: США нашли новых врагов
В мире Статьи
02:00
В Риме задержаны буйные украинские расисты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение