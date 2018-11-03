Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ

Саркози: Антироссийские санкции привели к непредвиденному эффекту

Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином. К такому "непредвиденному эффекту" привели антироссийские санкции. Об этом в интервью Point заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

Комментируя санкции в отношении Москвы, политик заявил, что они контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются "распоряжениями Дональда Трампа". Саркози также выразил сожаление, что политика экономических ограничений сводится к тому, чтобы "сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая", цитирует РИА Новости.

Экс-президент Франции убежден, что необходимо не только наладить отношения с Россией, но и "представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия".

Саркози также отметил, что выступает за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем, и за более глубокую интеграцию России. По его словам, это "укрепит архитектуру континента", поскольку странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.