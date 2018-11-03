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Жириновский устроил зажигательные танцы
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Жириновский вслед за Мэй устроил зажигательные танцы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибыв в Бухару в Узбекистане, устроил зажигательные танцы; видео в Сети опубликовали очевидцы.
Местные жители одобрили танцы российского политика, они аплодировали в такт музыке, чтобы поддержать Жириновского, пишет «Sputnik Узбекистан».
Сообщается, что Жириновский пробудет в республике до 3 ноября.
Напомним, ранее своими танцами прославилась британский премьер Тереза Мэй. В октябре она станцевала перед выступлением на съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы ABBA, а в августе — в кенийской столице Найроби. Активно обсуждался в Сети ее неловкий «танец робота» в ЮАР.
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