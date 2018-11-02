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РФ призвала Запад отказаться от поддержки «Белых касок»
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Россия призвала Запад отказаться от поддержки «Белых касок» 

Парламентская газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: FACEBOOK.COM/SYRIACIVILDEF
Министерство иностранных дел России на своем сайте в пятницу призвало Запад перестать поддерживать организацию «Белые каски».
«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», — говорится в сообщении.
Как отметили дипломаты, ни для кого не секрет, что организация работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством и не избегала контактов с террористами. В ведомстве также указали на многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением запрещенной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».
По оценке российского МИД, показательным стало «бегство за границу активистов организации после освобождения от боевиков района на юго-западе Сирии.
12 сентября представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт раскритиковала Россию за обвинения в адерс „Белых касок“. „Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять „Белые каски“, — подчеркнула дипломат.
“Белые каски» финансируются США — начиная с 2013 года, организация получила более 33 миллионов долларов. В июне Госдепартамент сообщил, что американские власти дополнительно выделят «Белым каскам» 6,6 миллиона долларов.
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