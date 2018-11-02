Путин сменил посла в Таиланде

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Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины

Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе

Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы

В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы

Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах