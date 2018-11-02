Путин сменил посла в Таиланде

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Томихина послом России в Таиланде, соответствующий указ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Томихина Евгения Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Таиланд и постоянным представителем Российской Федерации при ЭСКАТО в Бангкок, Королевство Таиланд, по совместительству", — говорится в документе.
Указ был подписан главой государства в пятницу.
Ранее Томихин исполнял обязанности посла по особым поручениям МИД России и работал в посольстве РФ в Пекине. Дипломат награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.