Ещё
Путин сменил посла в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными

Путин назначил нового посла России в Таиланде 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Томихина послом России в Таиланде, соответствующий указ был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Томихина Евгения Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Таиланд и постоянным представителем Российской Федерации при ЭСКАТО в Бангкок, Королевство Таиланд, по совместительству", — говорится в документе.
Указ был подписан главой государства в пятницу.
Ранее Томихин исполнял обязанности посла по особым поручениям МИД России и работал в посольстве РФ в Пекине. Дипломат награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины309
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе352
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы166
В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы86
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах82
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение