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Меркель обвинили в «предательстве» из-за улыбки Путину
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Украинский журналист обвинил Меркель в «предательстве» из-за улыбки Путину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" из-за рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным и улыбки в его адрес.
Телеведущему не понравилось, что лидеры европейских государств общаются с российским коллегой. Традиционное приветствие политиков Гордон и вовсе счел неприличным.
"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону — когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя — как это вяжется с общечеловеческими принципами?" — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина".
Гордон рассказал, что испытывает неприятное чувство, видя как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбку в адрес российского президента телеведущий также счел неприемлемой, так как подобные действия якобы "предают Украину".
Аналогичные "претензии" к Меркель ранее высказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, который задавался вопросом, имеет ли канцлер право проявлять "столь дружелюбное" отношение к Путину.
В мае эта же газета раскритиковала российского лидера за подаренный Меркель букет: автор материала назвал поступок Путина "оскорбительным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона.
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