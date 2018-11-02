Кто из депутатов откажется от «плюшек»?

Депутаты отказываются жить на пенсию

Поначалу о готовности забыть о депутатских «плюшках» рассказали представители всех парламентских фракций. Идею поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Однако, как показал опрос РБК , начинать депутаты с самих себя явно не хотят. Лишь шесть из 74 опрошенных слуг народа пенсионного возраста согласились отказаться от привилегий после окончания срока полномочий. Чего только стоит ответ депутата-коммуниста Тамары Плетнёвой , не согласной жить как все.

«Сейчас, ага. Побежала отказываться. Мне ещё не на пенсию», — уверенно стояла на своём 70-летняя Плетнёва.

News.ru выяснил, стоит ли ждать справедливости, что депутаты будут получать пенсию в едином для всего населения порядке.

Никто в отказ не пойдёт

Экономист Михаил Делягинн считает, что депутаты не будут добровольно отказываться от пенсионных привилегий.

«Для начала надо понимать, что более двух третей депутатов в нижней палате парламента — это «Единая Россия». Приличные люди среди депутатов есть, но они в меньшинстве. Кроме того, я могу судить по депутатам сейчас. Они получают запредельно высокие заработные платы», — сказал Делягин News.ru.

Однако, по его мнению, те из них, кто обладает моралью и совестью, — отправляют средства на поддержку своих помощников или в благотворительные организации, а также на помощь избирателям.

«Они исходят из того, что лучше смогут распорядиться этими деньгами, чем государство. Может, они лучше нас это государство знают», — говорит он.

При этом экономист не исключает, что кто-то сохранит себе надбавки к пенсии из алчности, а кто-то — из мании величия.

«Как говорили некоторые депутаты, мы очень сильно переживаем на работе, поэтому нам должны платить сотни тысяч рублей в месяц», — напомнил Делягин.

Однако эксперт также склонен считать, что кто-то из парламентариев сохранит эти деньги себе, чтобы помогать людям, потому что государство «помогать людям не будет», а совестливые депутаты, пусть даже и на пенсии, помочь смогут.

«Другое дело, что это не удалось, так как негативная волна носит более фундаментальный характер, чем подобного рода популистские инициативы», — заявил Салин.

По его словам, пенсионная реформа одобрена, в национальном сознании это отпечаталось, негативное отношение к повышению пенсионного возраста из него никак не стереть, поэтому и необходимость в отыгрывании этой темы в отказе депутатов от надбавок отпала.

«Ожидаемо они и не демонстрируют такого желания. В самом начале было понятно, что этого не будет происходить, как только стало ясно, что решение о лишении надбавок будет осуществляться не автоматом, а в добровольном порядке», — сказал политолог.

Будущего у закона нет. Сами депутаты добровольно не откажутся и не будут пересматривать свои льготы, поэтому про закон довольно быстро забудут, уверен эксперт.

Политолог-экономист Сергей Жаворонков напомнил, что некоторые депутаты известны своей наглостью.

«Эта публика может открыто говорить, что есть хозяева жизни. А есть большинство — народ, с которого три шкуры дерут, а мужчины должны будут до 65 лет работать. И все их инициативы что-то запретить ещё… «Проблема» же в том, что в России мало что запрещено, надо ещё что-то запретить», — парирует Жаворонков.

По его мнению, подобные депутатские инициативы вызваны стремлением понравиться начальству, а никак не населению.

В сентябре в номинальном выражении средняя пенсия в РФ равнялась 13 тыс. 381 рублю.