Дипломатия силы США спасовала перед «несговорчивостью» России

Посол США РФ Джон Хантсман поражен несговорчивостью россиян. Об этом дипломат заявил в интервью изданию Desert Times.

Отвечая на вопрос, что больше всего удивило его в россиянах, Хантсман сказал:

"То, какими несговорчивыми они могут быть", — ответил он.

При этом, заметил журналист, "его лицо помрачнело".

Хантсман категорически не согласился с заявлением, что Белый дом не уделяет внимания дипломатии. "Это чепуха", — сказал он. И добавил, что следует инструкциям, полученным от американского президента — добиваться "улучшения отношений" с Россией.

Стойкость против дипломатии силы

Американская дипломатия — это, в основном, дипломатия силы, говорит Владимир Оленченко. Американцы привыкли оказывать давление любого рода — и психологическое, и военное, и экономическое. Это основной инструмент их дипломатии и работает он в большинстве случаев. Неэффективность этого метода, например, в отношении России, вызывает у Штатов растерянность, отметил эксперт.

"Москва всегда ведет спокойный диалог — мы внимательно реагируем, внимательно выслушиваем позиции американской стороны, но остаемся при своей точке зрения. Хантсман назвал это несговорчивостью, но на деле это, конечно, не так. Мы обладаем, я бы сказал, высокой силой политической воли, которая позволяет оставаться нам твердыми в отстаивании своих интересов", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Это, видимо, было откровением для посла, что немного странно, так как у Хантсмана прежде был опыт работы в Китае, а китайцы в политических делах также демонстрируют принципиальность и стойкость.

"в Вашингтоне привыкли продавливать своё — не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. " Кстати, комментируя высказывание посла о несговорчивости россиян, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что

"Здесь это не пройдёт. Россия — не та страна", — написал Пушков в Twitter.

Все хотят диалога, но видят его по-разному

В любом случае, какие бы формулировки не использовал американский дипломат, положительным является тот факт, что Хантсман осознал, понял российский подход к внешней политике и что не менее важно, публично это признал.

Что до "наказа", полученного от Трампа , то, конечно, все политические силы в США отдают себе отчет в необходимости диалога с Россией, заметил Владимир Оленченко.

"Другое дело, что все видят этот диалог по-разному. В данной ситуации Хантсман подчеркивает, что он выполняет указания, а не действует самостоятельно, дает понять, что будет твердо следовать тому, чего хочет президент США. Одновременно он снимает с себя ответственность за действия администрации в целом", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Кстати, после летней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки американцы требовали отставки Хантсмана, но тот сам это делать не стал.

Напомним, что Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в начале 90-х, затем пробыл срок в кресле губернатора штата Юта (2005-2009); в 2009-2011 годах занимал должность посла США в Китае.