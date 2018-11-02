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Песков ответил на вопрос украинского журналиста о Вышинском
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Песков ответил на вопрос о желании Кремля обменять Вышинского 

Газета.Ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: © Фотохост-агентство
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не считают, что освобождение главы портала РИА «Новости» Украина является темой для обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
"Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ разочаровались продлением ареста Вышинскому на Украине.
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