Песков ответил на вопрос украинского журналиста о Вышинском

Песков ответил на вопрос о желании Кремля обменять Вышинского

"Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", — заявил Песков.