Санкции против Украины: первый блин списком

Первый блин списком. О санкциях РФ в отношении Украины

Введение санкций против целого ряда украинских компаний и политиков вызвал разговоров не меньше, нежели на Украине . Во-первых, некоторые эксперты считают эти меры запоздалыми и неполными. Во-вторых, в целом не верят в их стратегическую эффективность. Но все-таки — нужно же с чего-то начинать

Начнём с основополагающего: необходимы ли некие дисциплинирующие меры в отношении потерявшего всякие берега, культивирующего ультранационализм и неонацизм киевского режима? Безусловно, да. Могут ли предпринятые шаги считаться исчерпывающими? Однозначно, нет.

Предъявленный санкционный список насчитывает 322 физических лица и 68 юрлиц. Конечно, одновременно объять санкциями всех небратьев невозможно, а потому, в первую очередь, в список физических лиц вошли те, кто отличается русофобской медийной активностью: высшие чиновники, лидеры националистических группировок, одиозные депутаты, припадочные культуртрегеры. Ну, нельзя же всерьёз полагать, что у глупышки Ницой или мальчика-флюгера Леши Гончаренко есть какие-то серьёзные коммерческие вложения в РФ

Разумеется, подобные персонажи дежурно отработали в украинских СМИ гордость по поводу включения в список, поскольку им все-равно нечего терять.

«Скажу так, я не знаю, что там можно было "заморозить" у меня лично, но я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все, что делаю, — правильно», — накалякал тот же Гончаренко.

Ярош, Карась, Корчинский в списке — лишь констатация факта их невменяемости. Тем более, санкции даже не подразумевают запрет на въезд на территорию РФ — там речь идёт о финансовых операциях и материальных активах. А потому патентованным националистам торжественно провозглашённые анафемы — что с гуся вода. Скорее, это шаг навстречу общественному мнению в России.

Более значимые фигуры, типа генпрокурора Луценко , также публично продемонстрировали свою радость от попадания в список.

«Это предмет гордости для нас… Конкретно, что касается меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути», — подчеркнул Юрий Луценко.

Хотя, пожалуй, здесь радость немного преувеличена: согласно сообщениям украинской прессы (в частности, ещё одного фигуранта списка Сергея Лещенко ) у четы Луценко имеется дорогая собственность в Крыму — 145-метровая квартира в Ялте, записанная на подставное лицо — некую Светлану Рыженко. Стоимость апартаментов — порядка миллиона долларов. Возможно, поэтому в санкционный список жену Юрия Витальевича и не включили: будет супругам о чем поговорить на досуге.

Вообще, стоит отметить — от первоначального заявления о санкциях до их реализации прошло изрядно времени, чтобы заинтересованные лица успели кое-что переоформить на иных людей. А многие, подозреваю, сделали это значительно раньше. Так, бизнес попавших в список Александра и Галина Гереги — сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» — уже давно работает в Крыму под другим названием. Возможное участие супругов (точнее, уполномоченных ими лиц) в бизнесе на полуострове многократно становилось объектом расследования украинских СМИ.

Из по-настоящему крупной дичи можно увидеть в списке немногих. Например, олигарха Виктора Пинчука — поскольку с ним, как и с его продавшим душу дьяволу тестем, разговор бесполезен. Нескольким персонажам сделан толстый намёк через включение в список некоторых им подконтрольных предприятий, на что справедливо указывает киевский политолог Руслан Бортник

«Это больше приглашение к диалогу и угроза санкциями в будущем».

На это же обращает внимание и российский политолог Олег Бондаренко

«В списке нет представителей украинского олигархата: Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского. Там нет Сергея Левочкина, из-за которого стало возможным проведение Евромайдана».

Украинское оппозиционное издание Страна.UA пишет, что собственно экономического смысла в санкциях весьма немного:

«Большинство попавших в запретный перечень предприятий по факту или вообще не отгружают продукцию в РФ, или поставляют ее в крайне ограниченных количествах. Поэтому окончательное закрытие российского рынка ни для них, ни для украинской экономики, собственно, не имеет никакого значения. И наоборот: те компании, которые хорошо зарабатывают на российском экспорте, в "черный список" почему-то не вошли. А значит — и дальше спокойно смогут продавать свой товар в соседнее государство».

Например, весьма заинтересованные в российском рынке экспортеры «Азовсталь» или «Запорожсталь» принадлежат Ахметову, но его в санкционном списке нет. Зато представлены его топ-менеджеры, которые никакими антироссйскими высказываниями не отличились. Однако не факт, что подобные дипломатические иносказания сработают — украинские олигархи мало верят в политическую мощь России, поскольку за прошедшие пять лет реального повода убедиться в ней не было. И уж тем более им плевать на включение в какие-то списки — собственных денег им хватает на безбедную жизнь безо всякой необходимости въезда на территорию РФ. Не говоря уже о том, что существуют десятки способов санкции обойти, в частности, через нейтральных поставщиков. На данный момент невключение отдельных персоналий в список есть только признак негласных политических контактов.

По списку компаний обращает на себя внимание демонстративное отсутствие в нем активов Порошенко, вроде «Рошен» , «Ленинской кузни», «Богдан моторс» и прочих. Разумеется, это пас украинской оппозиции, который мгновенно подхватил Олег Ляшко

«Кстати, а чего это Порошенко нет в санкционном списке? Так же, как Путин и Медведев отсутствуют в списке санкций, принятом Украиной. Свой своего видит издалека?» — возопил Ляшко на своей странице в фейсбуке.

Понятно, что тема выплывет ещё не раз.

В целом определённый финансовый урон украинскому политикуму будет нанесён, но не стоит преувеличивать его стратегическое значение. Самый серьёзный вопрос — это партнёры украинского бизнеса (и его владельцев) в самой России, которые и обеспечивают рост непрерывного товарооборота с враждебным государством, например, через бесконечную докапитализацию дочек российских банков на Украине. А также поставок горюче-смазочных материалов, угля и даже элементов вооружения для ВСУ. Какие меры будут предприняты к ним в самой России?

Теоретически, нынешний список лишь начало системной работы и приглашение к диалогу с теми, с кем ещё можно договариваться. Скорее всего, данный призыв останется безответным, поскольку украинский олигархат привык к полнейшей безнаказанности, уже сориентирован на иные политические реалии и другие зарубежные рынки. В таком случае санкции придётся накануне президентских выборов серьезно ужесточать либо признать их неэффективность. Эффективность предпринятых мер можно определить по возможному аресту и национализации многочисленной собственности участников санкционного списка в Крыму, а также по активности на нейтральных площадках, вроде Белоруссии, через которую проходит значительная часть торговых операций между Украиной и Российской Федерацией.