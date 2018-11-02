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«Будем противодействовать»: в МИД РФ прокомментировали новые вбросы Запада о связи РФ с «Новичком» 

ТК «Звезда» + ещё 7
В ведомстве подчеркнули, что новые антироссийские вбросы в западных СМИ появились непосредственно перед консультациями ОЗХО.
Россия никогда не занималась разработкой токсичного химиката «Новичок». Об этом накануне в связи с новой волной обвинений в западных СМИ напомнили в МИД РФ. Сообщается, что все материалы в иностранной прессе были заведомо приготовлены в связи с предстоящими консультациями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Обратили внимание, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в Российской Федерации работах по созданию химвещества, получившего в этих странах наименование "Новичок"», — говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.
При этом отмечается, что никаких доказательств вины России не приводится.
В дипведомстве добавили, что во многих западных лабораториях разрабатываются сотни химических элементов, которые могли бы иметь отношения к «Новичку». Более того, подчеркивается, что в США, например, возможна выдача патентов, связанных с боевым применением отравляющих веществ этого типа.
Кроме того, в МИД РФ отметили, что новая волна сюжетов в западной прессе появилась сразу после угроз Вашингтона о введении в отношении России мер санкционного давления. Эти приемы в ведомстве назвали безответственными.
«Будем им энергично противодействовать. Происходящему по вине западных стран размыванию целостности КЗХО и единства ОЗХО необходимо поставить заслон», — заключили в министерстве.
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