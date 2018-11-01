Ещё
ОБСЕ призывает Украину отпустить Вышинского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБСЕ призывает Украину отпустить Вышинского 

News.ru 6 часов назад
Власти Киева должны ускорить расследование по делу руководителя украинского портала РИА Новости Кирилла Вышинского, и после этого журналиста необходимо отпустить.
По каким причинам украинский суд третий раз продлевает арест Вышинского остаётся неясным, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
По его словам, журналисты имеют право без страха расплаты выражать своё мнение, быть критиками «освещать спорные вопросы, которые могут быть чувствительными и неприятными».
Ранее News.ru сообщал, что срок задержания Кирилла Вышинского продлили до 28 декабря 2018 года. В Москве 2 ноября состоится акция поддержки Вышинского. Он уже полгода находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
News.ru: последние новости
Путин потребовал пресекать вмешательство в выборы РФ с Индией и Ираном запустят альтернативу Суэцкому каналу Москва пресечёт попытки США вбить клин между РФ и КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление207
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга272
У насильника следователя были планы на правительство438
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз696
Посол США назвал самую удивительную черту россиян136
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение