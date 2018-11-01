ОБСЕ призывает Украину отпустить Вышинского

Власти Киева должны ускорить расследование по делу руководителя украинского портала РИА Новости Кирилла Вышинского , и после этого журналиста необходимо отпустить.

По каким причинам украинский суд третий раз продлевает арест Вышинского остаётся неясным, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

По его словам, журналисты имеют право без страха расплаты выражать своё мнение, быть критиками «освещать спорные вопросы, которые могут быть чувствительными и неприятными».