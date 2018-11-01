РФ может скорректировать санкции против Украины

Минпромторг России не исключил корректировки санкций против Украины

Минпромторг России в случае необходимости будет готов внести предложения по изменению санкций, введённых в отношении Украины , заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что согласно постановлению правительства, на Минпромторг «возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния от введённых экономических мер на деятельность российских организаций».

«В рамках данного полномочия, безусловно, будет осуществляться оперативный мониторинг и, при необходимости, корректировка введенных ограничений», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, допускается выдача временных разрешений на проведение определённых операций в отношении отдельных юридических лиц, против которых введены санкции.

«То есть, по сути, в постановление «зашит» механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, у Минпромторга есть возможность задействовать данный механизм в тех случаях, когда осуществление внешнеэкономической операции отвечает интересам России.

Ранее Россия ввела санкции в отношении 390 украинских физических и юридических лиц.

Решение о введение санкций было принято в ответ на недружественные действия Киева.