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РФ может скорректировать санкции против Украины
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Минпромторг России не исключил корректировки санкций против Украины 

RT на русском + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг России в случае необходимости будет готов внести предложения по изменению санкций, введённых в отношении Украины, заявили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что согласно постановлению правительства, на Минпромторг «возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния от введённых экономических мер на деятельность российских организаций».
«В рамках данного полномочия, безусловно, будет осуществляться оперативный мониторинг и, при необходимости, корректировка введенных ограничений», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, допускается выдача временных разрешений на проведение определённых операций в отношении отдельных юридических лиц, против которых введены санкции.
«То есть, по сути, в постановление «зашит» механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний», — пояснили в ведомстве.
Таким образом, у Минпромторга есть возможность задействовать данный механизм в тех случаях, когда осуществление внешнеэкономической операции отвечает интересам России.
Ранее Россия ввела санкции в отношении 390 украинских физических и юридических лиц.
Решение о введение санкций было принято в ответ на недружественные действия Киева.
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