Кремль четко ответил Лукашенко по Донбассу

Донбасс решит сам: Кремль ответил Лукашенко

Кремль указал, что власти ДНР и ЛНР должны самостоятельно решать вопрос о привлечении сторонних сил для контроля на пограничных территориях в процессе выборов. Так Москва ответила на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска взять под контроль границу между Донбассом и Россией . Между тем в ЛНР заявили о сознательной эскалации конфликта со стороны ВСУ для ухудшения обстановки перед выборами.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны самостоятельно решать вопросы о целесообразности привлечения сторонних сил для контроля на пограничных территориях в процессе выборов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска взять под контроль границу между Донбассом и Россией, а также о необходимости привлечения США для участия в процессе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины . Песков также заявил, что Лукашенко не обсуждал свои предложения с президентом России Владимиром Путиным

Представитель Кремля добавил, что у двух республик есть собственное руководство, которое должно определить необходимый уровень контроля и готовность к реализации подобной инициативы, передает НСН.

Искомое заявление Лукашенко сделал во время своего выступления на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности днем ранее.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — сказал политик.

Также президент Белоруссии предложил разместить в стране технический пункт Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Он подчеркнул необходимость продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы.

По словам главы государства, в состав международной миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта «вносили посильный вклад в его разрешение».

«Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии… Но времени почти не осталось… Следовало бы активизировать работу в Нормандском формате, чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений. Однако с учетом опыта прежних лет, есть опасения, что этого будет опять недостаточно», — выразил уверенность белорусский лидер.

Он также добавил, что если не привлечь США к переговорному процессу, то мировое сообщество «вряд ли добьется цели».

Между тем официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил на брифинге, что командование Вооруженных сил Украины прилагает максимум усилий для того, чтобы ослабить контроль над соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, и нагнетает обстановку с целью дискредитировать Народную милицию и руководство ЛНР перед выборами, назначенными на 11 ноября.

По его словам, украинская сторона намеренно заявляет о якобы многочисленных обстрелах со стороны ЛНР для того, чтобы поставить под сомнение соблюдение республикой заключенных соглашений о перемирии. При этом сами ВСУ обстрелы не прекращают, приводит ФАН слова подполковника.

«Мы отмечаем, что командование ВСУ в последнее время прикладывает максимум усилий для ослабления контроля нарушений режима прекращения огня в своих подразделениях, и даже в открытую говорит об открытии огня первыми», — указал военный.

В тот же день Совет Безопасности ООН по инициативе западных стран провел внеочередное заседание, посвященное ситуации на востоке Украины. Ключевой темой повестки стали выборы в ЛНР и ДНР. Страны Запада считают, что эти выборы противоречат Минским соглашениям. В России же считают, что проведение выборов — необходимая в настоящих условиях мера.

В ходе заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что нарушения Минских договоренностей постоянно совершаются именно Киевом. При этом нарушения осуществляются при поддержке Запада. По словам российского дипломата, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявляет, что для ЛНР и ДНР нет места в Минском процессе.