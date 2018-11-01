МИД привел доказательство ангажированности Запада

МИД России привел доказательство ангажированности Запада

Захарова напомнила, что Россия предлагала привлечь к участию в заседании Совбеза ООН 30 октября председателей ЦИК ДНР и ЛНР, на что получила отказ западных стран.

"Наши западные коллеги помещали этому, они отказались дать возможность изложить мотивы проведения выборов", — заявила Захарова.

По мнению представителя МИДа, участники заседания Совбеза могли таким образом отказались узнать данные и задать вопросы первоисточникам, а также услышать их ответную реакцию.

"Мы полагаем, что отказ этих государств предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов. Другой вопрос — чего они боялись услышать, что такого могли сказать представители Донбасса, что было бы так страшно услышать в стенах ООН?" — добавила Захарова.

Заседание Совбеза ООН 30 октября было посвящено Украине. Его инициировали Великобритания, Польша, США, Швеция, Нидерланды и Франция.

Ранее Захарова призвала Запад повлиять на Киев.