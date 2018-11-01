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МИД привел доказательство ангажированности Запада
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МИД России привел доказательство ангажированности Запада 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ стран Запада дать слово в Совбезе ООН представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) свидетельствует об их ангажированности, передает РИА "Новости".
Захарова напомнила, что Россия предлагала привлечь к участию в заседании Совбеза ООН 30 октября председателей ЦИК ДНР и ЛНР, на что получила отказ западных стран.
"Наши западные коллеги помещали этому, они отказались дать возможность изложить мотивы проведения выборов", — заявила Захарова.
По мнению представителя МИДа, участники заседания Совбеза могли таким образом отказались узнать данные и задать вопросы первоисточникам, а также услышать их ответную реакцию.
"Мы полагаем, что отказ этих государств предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов. Другой вопрос — чего они боялись услышать, что такого могли сказать представители Донбасса, что было бы так страшно услышать в стенах ООН?" — добавила Захарова.
Заседание Совбеза ООН 30 октября было посвящено Украине. Его инициировали Великобритания, Польша, США, Швеция, Нидерланды и Франция.
Ранее Захарова призвала Запад повлиять на Киев.
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