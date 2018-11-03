Ещё
Террористы приедут в Москву на переговоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы приедут в Москву на переговоры 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
9 ноября переговорщики от запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву по приглашению МИД РФ. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.
Встреча пройдет в рамках международных консультаций по Афганистану. Ожидается приезд заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. В числе последних — представители организации «Талибан».
«Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе», — сообщает МИД РФ.
Отмечается, что приглашения направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.
Следствие рассказало о бомбах московского школьника
Президент Афганистана отправил на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Заседание откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Талибан» — исламистское движение, запрещенное в России. Появилось в Афганистане в середине 1990 годов. Вплоть до 2011 года контролировало большую часть страны. После прихода в Афганистан военных США слегка сдало позиции, но продолжает осуществлять контроль над значительной территорией Афганистана.
Совет безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.
Комментарии143
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей558
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте141
Михалков разоблачил Филарета286
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие181
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе197
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение