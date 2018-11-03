Террористы приедут в Москву на переговоры 

9 ноября переговорщики от запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву по приглашению МИД РФ. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.
Встреча пройдет в рамках международных консультаций по Афганистану. Ожидается приезд заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. В числе последних — представители организации «Талибан».
«Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе», — сообщает МИД РФ.
Отмечается, что приглашения направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.
Президент Афганистана отправил на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Заседание откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Талибан» — исламистское движение, запрещенное в России. Появилось в Афганистане в середине 1990 годов. Вплоть до 2011 года контролировало большую часть страны. После прихода в Афганистан военных США слегка сдало позиции, но продолжает осуществлять контроль над значительной территорией Афганистана.
Совет безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.