Террористы приедут в Москву на переговоры с Лавровым

Террористы приедут в Москву на переговоры

Встреча пройдет в рамках международных консультаций по Афганистану . Ожидается приезд заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. В числе последних — представители организации «Талибан».

«Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе», — сообщает МИД РФ.

Отмечается, что приглашения направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

Президент Афганистана отправил на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Заседание откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Талибан» — исламистское движение, запрещенное в России. Появилось в Афганистане в середине 1990 годов. Вплоть до 2011 года контролировало большую часть страны. После прихода в Афганистан военных США слегка сдало позиции, но продолжает осуществлять контроль над значительной территорией Афганистана.