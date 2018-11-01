Ещё
Собянин утвердил прожиточный минимум пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионера в Москве 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Сергей Собянин подписал закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Москве для определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год, утвердив его на уровне 12 тысяч 115 рублей, соответствующий документ был опубликован на портале мэра и правительства столицы в четверг.
Документ подписан 31 октября. Ранее сообщалось, что депутаты Московской городской думы в среду приняли в трех чтениях закон, предполагающий увеличение в 2019 году прожиточного минимума пенсионера в столице с 11 тысяч 816 рублей до 12 тысяч 115 рублей, что на 20%, или на 299 рублей больше, чем в 2018 году.
"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год в размере 12 115 рублей", — говорится в документе.
Также документом признается утратившим силу аналогичный столичный закон на 2018 год.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга243
У насильника следователя были планы на правительство247
Сын итальянского атташе избил российского актера227
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы443
Из жертвы — в «Шурыгину в погонах»280
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение