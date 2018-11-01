«Удар по карману быстрее доходит до мозга». Политолог о мерах против Киева

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", — подчеркнули в кабмине.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Москва отменит ограничения, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выделил несколько человек из списка физических лиц, затронутых ответными мерами.

"В этом списке для меня особенно любопытны несколько фигур. Во-первых, сын Порошенко (Алексей Порошенко — ред.). Несмотря на уверения его отца, что он (после избрания на пост президента Украины — ред.) передал весь свой бизнес в трастовое управление, понятно, что дела находятся по-прежнему в руках семьи, распоряжается имуществом сын. И его включение в список станет серьезным ущемлением бизнес-интересов семьи. Еще в списке есть две важные фигуры с учетом начинающейся на Украине избирательной кампании. Это бывшие премьер-министры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. Оба регулярно в своих публичных заявлениях набрасываются на Российскую Федерацию, а Тимошенко при этом еще и намекает, что только она одна способна наладить отношения с Россией. И, наконец, самые, на мой взгляд, одиозные фигуры в украинской власти, это министр внутренних дел (Арсен) Аваков и секретарь СНБО Украины (Александр) Турчинов — самые оголтелые политики, занимающиеся антироссийской риторикой с утра до ночи", — отметил Юрий Светов.

Он изложил свое понимание главной цели вводимых мер.

"Ввели их для того, чтобы люди, которые всячески клеймят Россию, называют ее страной-агрессором, не могли больше зарабатывать на нашем рынке. Ну ладно, мы можем говорить о том, что сохраняющиеся между нашими странами экономические отношения помогают выживать всему украинскому народу в целом. Но конкретные люди, которые довели отношения между нашими странами до низшей точки, почему они должны зарабатывать в России? Часто бывает, что удар по карману быстрее всего доходит до мозга — чисто словесно взывать к разуму этих людей, очевидно, бесполезно", — заключил Юрий Светов.

Россия ввела контрсанкции в ответ на действия Киева. В частности, в мае Украина расширила санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.