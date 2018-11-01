Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот» 

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал включение его имени в санкционный список России по Украине цитатой из советского кинофильма «Покровские ворота».
«Таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», — написал Коболев в Facebook.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины.
Они затронут 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие.