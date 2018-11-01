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Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот»
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В деле об изнасиловании следователя появилась подруга

Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот» 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал включение его имени в санкционный список России по Украине цитатой из советского кинофильма «Покровские ворота».
«Таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», — написал Коболев в Facebook.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации президентского указа в ответ на санкции Украины.
Они затронут 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие.
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