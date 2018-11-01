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В Крыму потребовали компенсации от Украины
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В Крыму потребовали компенсации от Украины 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев должен выплатить Крыму компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной политики.
«Крым ушел в состав Российской Федерации с соблюдением всех международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны. На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти», — сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах.
В октябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия специально переселяет в Крым людей, чтобы вытеснить «проукраинское» население полуострова.
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