В Крыму потребовали компенсации от Украины

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев должен выплатить Крыму компенсации за нанесенный в последние годы ущерб от враждебной политики.

«Крым ушел в состав Российской Федерации с соблюдением всех международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны. На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти», — сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах.