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Путин поздравил судебных приставов с праздником
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Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником 

ТАСС + ещё 9 1 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравление работникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по случаю их профессионального праздника — Дня судебного пристава. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Отмечая этот праздник, вы отдаете дань уважения ветеранам службы — специалистам высочайшей квалификации, которые внесли серьезный вклад в обеспечение эффективной деятельности отечественной судебной системы, укрепление законности и правопорядка в стране, защиту конституционных прав граждан", — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что верность долгу, компетентность, безукоризненная репутация и ответственное отношение к делу являются показателями настоящего профессионализма для сотрудников ФССП.
"Важно, что сотрудники ФССП России уделяют большое, неустанное внимание реализации востребованных общественных, патриотических, просветительских проектов", — добавил глава государства.
Путин пожелал работникам ведомства всего доброго и выразил убежденность, что они и впредь будут добросовестно трудиться и оперативно и четко выполнять стоящие перед ними задачи.
День судебного пристава был учрежден в честь создания должности в России после подписания 1 ноября 1865 года императором Александром II Положения о введении в действие судебных уставов. Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на приставов по обеспечению порядка деятельности судов и приставов-исполнителей. Задача первых — поддержание порядка в помещениях судов, вторых — организация принудительного исполнения судебных решений, в том числе розыск должников и взыскание долгов.
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