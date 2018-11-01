Эксперимент: Как прожить на 3500 рублей в месяц

Депутат решил прожить на 3500 рублей в месяц

В середине октября экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. руб. жителям России вполне достаточно, чтобы удовлетворять «минимальные физиологические потребности».

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко решил проверить лично, можно ли прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц. За неделю депутат похудел более чем на два килограмма.

«Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели — последние два дня — у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы», — цитирует Бондаренко РИА Новости.

По словам политика, больше ничего он купить себе на имеющуюся сумму не мог, так как цены на продукты в регионе «значительно выше, чем указано в статистических данных».

«Что касается моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За неделю похудел на два с небольшим килограмма», — заключил он.

Так как порции всегда приходится дозировать, чувство голода сохраняется.

«Учитывая, что нет привычных продуктов, которые мы каждый день потребляем — колбаса, сыр, фрукты, овощи те, которые привыкли, нет специй, нет никаких приправ, — конечно, это негативный психологический фактор», — объяснил политик.

С таким питанием, продолжает саратовский чиновник, работать стало гораздо тяжелее.

В меню одного из первых дней «диеты» Бондаренко вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. По словам чиновника, к концу недели меню сильно не поменялось, так как «минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться».

30 октября продуктовая корзина на неделю обошлась депутату в 875 рублей. Единственное изменение — хлеба и карамели в ней стало чуть меньше.

«Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — сообщил Бондаренко.

Николай Бондаренко анонсировал свою «диету» 24 октября на странице в инстаграме. Тогда он заявил, что уже успел закупить на одном из саратовских рынков макароны, картофель, курицу, овощи, яйца, подсолнечное масло и хлеб. Однако сыр с колбасой чиновнику приобрести не удалось. В ролике депутат отметил, что, несмотря на отказ от «обыденных радостей жизни», он больше всего переживает за количество продуктов.