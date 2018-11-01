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Медведев прибыл в Казахстан
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Медведев прибыл в Казахстан с официальным визитом 

ТАСС + ещё 9 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным официальным визитом в Астану, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ и проведет переговоры с руководством Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Медведева встретил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, с которым он кратко пообщался за чашкой чая в аэропорту.
Позже планируются переговоры двух премьеров, в ходе которых будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях. Запланирована также встреча Дмитрия Медведева с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
2 ноября в Астане Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. "В повестке — актуальные направления взаимодействия государств-участников содружества в таких сферах, как атомная энергетика, космос, инновации, экология, коммуникации и налоговое администрирование, а также блок вопросов, касающихся финансового обеспечения работы органов СНГ", — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.
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