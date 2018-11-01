Медведев прибыл в Казахстан

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Россия, Иран и Индия намерены создать альтернативу Суэцкому каналу

Захарова призвала освободить Кирилла Вышинского из под стражи

Путин поручил до 1 июня 2019 года утвердить госпрограмму по развитию сельхозтерриторий