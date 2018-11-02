Бермудес пригласил Медведева на Кубу

По его словам, после визита президента России Владимира Путина четыре года назад на Кубу отношения стран вступили на новый этап развития, и динамика нынешнего взаимодействия двух стран во многом связана с итогом тех переговоров.

"Цель визита — рассмотреть, как продвигаются наши совместные проекты", — сказал Диас-Канель.

Лидер Кубы подчеркнул важность исторических связей его страны с Россией, а также отметил неслучайность того, что первый зарубежный визит вне Латинской Америки он совершил именно в Россию.

"Этим визитом мы хотели подтвердить, что новое руководство сохраняет преемственность наследия главнокомандующего Фиделя Кастро, генерала армии Рауля Кастро", — добавил Бермудес.

Куба отдает максимальный приоритет отношениям с Россией и считает их стратегическими отношениями между союзниками.

Ранее сообщалось, что Путина пригласили посетить Кубу.