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Россия подарила Молдавии партию КамАЗов
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Россия подарила Молдавии партию КамАЗов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 9 часов назад
Во время официального визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон сообщил в социальных сетях, что Россия передала в дар Молдавии первую партию автомобилей КамАЗ для нужд страны.
Президент Молдавии рассказал, что соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Он отметил, что попросил у президента России Владимира Путина о машинах еще в июле. Таким образом, отметил лидер Молдовии, «договоренности, которых мы достигли с руководством РФ, продолжают реализовываться на практике».
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